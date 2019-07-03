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Сегодня, 17:43

29 октября - День вневедомственной охраны

Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники Вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации. Службе доверяют безопасность объектов финансовых и госучреждений, здравоохранения, культурного наследия, а также частной собственности. 
Вневедомственная охрана - это крупное, мобильное, прекрасно оснащенное подразделение полиции в составе войск национальной гвардии Российской Федерации. С начала года нарядами групп задержания областных подразделений вневедомственной охраны Ленинградской области организовано более 8 000 выездов по сигналу "тревога". Благодаря бдительности и оперативности сотрудников было пресечено 56 краж с охраняемых объектов и из квартир, при этом задержано 48 злоумышленников.
Традиции, сложившиеся за 67 лет существования службы, способствуют успешному достижению высоких показателей в служебной деятельности и помогают коллективу вневедомственной охраны и дальше держать высокую марку профессионалов охраны,  с честью, профессионализмом и достоинством выполняющих свой служебный долг. 

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