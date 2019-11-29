25 иностранных журналистов оценили реставрацию Выборга

Владимир Цой, председатель комитета по культуре Ленобласти

Форум "Диалог культур" проходит под эгидой Эрмитажа. И Михаил Пиотровский попросил губернатора Ленобласти организовать для молодых журналистов поездку в Выборг. У них очень насыщенная программа в Петербурге. Поэтому к нам смогли приехать 25 человек. Это корреспонденты, фотографы, операторы. Среди них, кстати, есть представители достаточно "экзотических" для нас стран. Например, Аргентины и Мексики.