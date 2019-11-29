  1. Главная
  2. Новости
  3. Новости
Сегодня, 13:54

25 иностранных журналистов оценили реставрацию Выборга

Иностранные журналисты - участники международного медиа-форума «Диалог культур», проходящего в Петербурге, посетили Выборг. Наш город журналистов заинтересовал, как историческое поселение федерального значения.

Иностранные журналисты посетили Выборг 

Владимир Цой, председатель комитета по культуре Ленобласти

Форум "Диалог культур" проходит под эгидой Эрмитажа. И Михаил Пиотровский попросил губернатора Ленобласти организовать для молодых журналистов поездку в Выборг. У них очень насыщенная программа в Петербурге. Поэтому к нам смогли приехать 25 человек. Это корреспонденты, фотографы, операторы. Среди них, кстати, есть представители достаточно "экзотических" для нас стран. Например, Аргентины и Мексики. 

Владимир Цой, председатель комитета по культуре Ленобласти

Экскурсия началась с библиотеки Аалто. Затем журналисты посетили Эрмитаж и Выборгский замок, посмотрели на город со смотровой площадки башни Олафа.
Иностранные журналисты посетили Выборг

Метки библиотека аалтоиностранные журналистымеждународного медиа-форума диалог культурреставрация выборга
Категории Культура Новости