250 человек испытали себя в выборгском триатлоне

Старт сразу двух соревнований для спортсменов-любителей из серии TOUR DE VYBORG прошел в нашем городе. Организаторы заявили, что в них участвовало рекордное для Выборга число спортсменов.

VYBORG TRI - один из первых в стране стартов по триатлону. В этом году он проводился на двух дистанциях. "Hard Half 113" включала 1,9 км плавания, 90 км велогонки и полумарафонские 21,1 км бега, "Sprint" - 0,75 км вплавь, 20 км на велосипеде и 5 км бегом. Правда, на соревнования допускаются команды, они могут проходить этапы как эстафету.

Станислав Урсул, участник VYBORG TRI Я плаваю всю жизнь. Моя задача на триатлоне - много не проиграть на этапе плавания, потому что соперники младше меня, и передать эстафету. VYBORG TRI - это один из лучших городских стартов, культовый. В нем участвуют сильнейшие спортсмены-любители, для которых спорт – это форма существования.

Кстати, на старт обеих дистанций вышли 250 спортсменов из 30 регионов России, а также из Финляндии и Эстонии. Как отметил председатель комитета молодежной политики правительства ЛО Алексей Орлов, это на 20-30% больше, чем в прошлом году. Увеличилось и число участников заплыва VYBORG SWIM. В нем на дистанцию 1,8 км и 3,8 км вышли 120 пловцов. Напомним, плывут спортсмены в "открытой воде", дистанция проложена в акватории Салака-лахти.

VYBORG SWIM завершает серию стартов TOUR DE VYBORG, организацию которых взяли на себя спортивный клуб "Фаворит Выборг" и совет молодёжи Выборгского района. Дальше, говорят организаторы, будут проведены итоги соревнований, проанализированы удачи и неудачи в организации, собрано мнение спортсменов, чтобы участие в стартах в следующем году стало еще комфортнее, чтобы люди приезжали не только поучаствовать в состязаниях, но и полюбоваться красотами Выборга.