23 октября свой профессиональный праздник отмечают работники рекламы. В этот день поздравления принимают маркетологи, пиарщики, менеджеры и все те, кто абсолютно точно знает, от какого предложения вы не сможете отказаться...
23 октября рекламщики отметили профессиональный праздник
23 октября свой профессиональный праздник отмечают работники рекламы. В этот день поздравления принимают маркетологи, пиарщики, менеджеры и все те, кто абсолютно точно знает, от какого предложения вы не сможете отказаться...
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