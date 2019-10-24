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Сегодня, 10:07

23 октября рекламщики отметили профессиональный праздник

23 октября свой профессиональный праздник отмечают работники рекламы. В этот день поздравления принимают маркетологи, пиарщики, менеджеры и все те, кто абсолютно точно знает, от какого предложения вы не сможете отказаться... 
 

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