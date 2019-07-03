23 килограмма продуктов изъяли на выборгской таможне

Мясную и молочную продукцию из Финляндии пытались провести под обшивкой салона автомобиля "Митсубиси" и в запасном колесе. Незадекларированный товар инспекторы обнаружили на таможенном посту пункта пропуска "Торфяновка". "Заначку" показал инспекционно-досмотровый комплекс. Обнаруженный товар, общим весом 23 кг, был признан не предназначенным для личного пользования. Вся продукция изъята и в ближайшее время будет уничтожена в соответствии с законом. В отношении водителя возбуждено два административных дела.