22 сентября празднует юбилей председатель общественного объединения "Фаворит Выборг" Александр Петров

Поздравления по случаю юбилея сегодня принимает Александр Петрович Петров. Председатель общественного объединения "Фаворит Выборг", талантливый руководитель, депутат городского Совета депутатов, отец двух одарённых сыновей, наставник молодёжи.

Самые тёплые пожелания юбиляру адресуют участники общественного объединения "Фаворит".



"Шестьдесят лет назад, когда Вы родились, многих из нас еще не было на свете. Опыт, который знаком нам только по рассказам, Вы приобретали лично. Сегодня через Вашу личность он проявляется и для нас. Это опыт принимать решения, быть целеустремленным и мужественным, уметь слушать и быть услышанным. Можно смело сказать, что нам повезло иметь перед глазами такого человека и руководителя. Вы всем без исключения можете уделить время, что-то подсказать, чем-то помочь, наставить и направить. Такая жизнь требует колоссальной энергии, твёрдости, острого ума, четкой реакции, но также мягкости, понимания и терпения.



В Ваш юбилей мы, участники общественного объединения "Фаворит", говорим Вам слова благодарности за то, что с Вашей помощью мы стали такими, как мы есть. Желаем Вам еще большего мужества, терпения и любви, чтобы и дальше идти по намеченной дороге и вести нас за собой".



Коллектив Медиа Группы "Наш Город" присоединяется ко всем поздравлениям, которые звучат в этот день, и желает юбиляру здоровья и всех благ.