21 октября стартовала Неделя добрых дел

В России запущен онлайн-проект о созидании. Он расскажет истории миллионов простых людей, которые каждый день делают добрые дела.

"Добро. Журнал" открыт для всех. Свои истории, видео- и фоторепортажи могут присылать не только профессиональные журналисты, но и все, кто готов рассказать о чьем-то добром деле...