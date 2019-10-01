210 дзюдоистов боролись за медали Первенства СЗФО

Первенство Северо-Западного федерального округа по дзюдо принимал Выборг. Состязания среди юношей и девушек до 18 лет прошли в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни". Турнир собрал команды из девяти регионов. Приветствуя спортсменов, заместитель главы администрации Выборгского района Николай Шишкин отметил, что не случайно наш город удостоен чести принимать столь престижные соревнования...

