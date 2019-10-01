Первенство Северо-Западного федерального округа по дзюдо принимал Выборг. Состязания среди юношей и девушек до 18 лет прошли в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни". Турнир собрал команды из девяти регионов. Приветствуя спортсменов, заместитель главы администрации Выборгского района Николай Шишкин отметил, что не случайно наш город удостоен чести принимать столь престижные соревнования...
210 дзюдоистов боролись за медали Первенства СЗФО
Первенство Северо-Западного федерального округа по дзюдо принимал Выборг. Состязания среди юношей и девушек до 18 лет прошли в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни". Турнир собрал команды из девяти регионов. Приветствуя спортсменов, заместитель главы администрации Выборгского района Николай Шишкин отметил, что не случайно наш город удостоен чести принимать столь престижные соревнования...
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