На дорогах города и района стартовала профилактическая операция ГИБДД. Она направлена на снижение дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних. Этим летом в Выборгском районе произошло 18 аварий с участием детей и подростков. 20 пострадали...
20 детей пострадали летом в ДТП в Выборгском районе
На дорогах города и района стартовала профилактическая операция ГИБДД. Она направлена на снижение дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних. Этим летом в Выборгском районе произошло 18 аварий с участием детей и подростков. 20 пострадали...
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