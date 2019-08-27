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Вчера, 16:46

20 детей пострадали летом в ДТП в Выборгском районе

На дорогах города и района стартовала профилактическая операция ГИБДД. Она направлена на снижение дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних. Этим летом в Выборгском районе произошло 18 аварий с участием детей и подростков. 20 пострадали... 

 

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