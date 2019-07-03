1 января в Выборге отменят пригородный транспорт

Обращаем внимание пассажиров, желающих 1-го января 2020 года совершить пригородные поездки на автобусном транспорте: расписание автобусов на первый праздничный день сокращено. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район"

1 января 2020 года отменяются следующие рейсы:

Маршрут № 141 "Выборг-Каменногорск": отменены 7 рейсов из г. Выборга: 7.40; 10.40; 11.45; 16.00; 18.15; 20.30; 22.30. Из г. Каменногорска отменены рейсы: 6.40; 8.35; 11.40; 12.45; 17.20; 19.15; 21.25; 23.25.

Маршрут № 130 "Выборг-Ермилово". Отменены рейсы из г. Выборга: 07.25; 08. 20; 11.00. Из п. Ермилово отменены: 05.00; 05.50 и 07.40.

Маршрут № 139 "Выборг-Высоцк". Отменены рейсы из г. Выборга: 06.30; 11.50. Из г. Высоцка отменены рейсы: 07.15; 12.30.

Маршрут № 136 "Выборг-Рябово". Из г. Выборга отмен нет. Из п. Рябово отменен рейс 07.25.

Маршрут № 135 "Выборг-Советский". Из г. Выборга отменены рейсы: 06.25; 11.10; 13.45; 15.05. Из п. Советский отменены рейсы: 07.40; 09.15; 12.00; 14.25; 17.50.

Маршрут № 131 "Выборг-Трофяновка". Отменен рейс из г. Выборга на 06.50. Из п. Торфяновка отменен рейс на 08.10.

Маршрут № 122 "Выборг-Кондратьево". Отменен рейс из г. Выборга на 11.00. Из п. Кондратьево отменен рейс на 12. 35.

Маршрут № 148 "Выборг-Чулково". Отменены рейсы из г. Выборга: 06.00; 15.20. Из п. Чулково отменены рейсы: 06.45; 16. 30.

Маршрут № 137 "Выборг- ст. Гвардейское". Отменен рейс из г. Выборга на 14.30. Из п. ст. Гвардейское отменен рейс на 15. 10.

Маршрут № 142 "Выборг-Отрадное-Б. Поле". Из г. Выборга отменен рейс на 19. 25. Из п. Отрадное отменен рейс 18. 30. Из п. Большое Поле отменен рейс на 20. 30.

Маршрут № 146 "Выборг-Яшино". Из г. Выборга отменен рейс на 07.45. Из п. Яшино отменен рейс на 08. 35.

Маршрут № 147 "Выборг-Лужайка". Из г. Выборга отменены рейсы на 06.25; 15. 30. Из п. Лужайка отменены рейсы на 07. 05 и 16. 10.

Отмены рейсов производятся только на 1 января 2020 года.

Со 2 января автобусы пойдут по расписанию.