1 февраля завершается регистрация на ЕГЭ



Зарегистрироваться на ЕГЭ-2020 можно до 1 февраля включительно. В этом году единый госэкзамен проводится в три приема: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 4 по 22 сентября).

Выпускники прошлых лет должны подать заявление на сдачу ЕГЭ в места регистрации, определенные комитетом общего и профессионального образования. Необходимо указать предметы, которые участник планирует сдавать.

После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению государственной экзаменационной комиссии Ленинградской области не позднее, чем за две недели до начала экзаменов, и только при наличии у заявителя уважительных причин.