18 декабря в Выборгском районе пройдет ежегодная предновогодняя встреча на границе





В Выборгском районе, на российско-финляндской границе, вновь встретятся Дед Мороз из Великого Устюга (Россия) и Йоулупукки из Лаппеенранты (Финляндия). Сказочные волшебники традиционно поприветствуют друг друга в преддверии Нового года.

Идея проведения подобной встречи зародилась в 2002 году, когда в Выборге проходили Дни Великоустюгского муниципального района. По инициативе администрации Выборгского района была достигнута договоренность о проведении ежегодной встречи российского Деда Мороза с финским Йоулупукки. Впервые она состоялась в декабре 2011 года.

В этом году акция "Рождество без границ" на МАПП "Брусничное" состоится 18 декабря и начнется в 10 часов утра. После того как Дед Мороз и Йоулупукки обменяются поздравлениями и подарками, своими песнями и танцами их порадуют детские творческие коллективы из Выборга и Лаппеенранты. Затем российский Дед Мороз отправится в гости к Йоулупукки.