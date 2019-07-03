182 километра региональных трасс отремонтировали в Ленобласти в этом году





47 регион полностью выполнил задачи, поставленные национальным проектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Работы проведены во всех районах. В Выборгском, в частности, отремонтированы участники трасс "Выборг - Зеленогорск", "Ушково - Гравийное", "Комсомольское - Приозерск", "Моховое - Ключевое" и "Огоньки - Толоконниково", восстановление которой продолжится и в 2020 году. Кроме того, обслуживающие предприятия проведут замену верхнего слоя асфальта на участке "Молодежное — Верхнее Черкасово".

В 2020-м Ленинградская область намерена потратить на содержание и ремонт дорог и дорожной инфраструктуры более 10,5 миллиардов рублей.