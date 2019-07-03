17 человек пожелали получить свой гектар земли в 47 регионе



Завершился приём второй волны заявок на участие в программе "Ленинградский гектар". В конкурсную комиссию подано 17 заявлений. Среди кандидатов на получение земли — восемь жителей Ленинградской области, семеро из Санкт-Петербурга и по одному представителю республик Тыва и Башкортостан. Претенденты на землю планируют разводить крупный рогатый скот, овец, коз, кроликов, птицу, рыбу, а также выращивать овощи и черную смородину. В ближайшее время комиссия рассмотрит документы соискателей. Прошедшие отбор будут приглашены на очную защиту своих проектов.