15 января специалисты МФЦ отдадут приоритет мамам и папам будущих школьников

В 9 часов утра 15 января в Ленинградской области начнется прием заявлений на поступление в первые классы общеобразовательных школ.





Родители могут выбрать любой из трех способов подачи заявления: самостоятельно на портале "Образование Ленинградской области" или с помощью портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области, в многофункциональном центре или непосредственно в школе. При этом 15 января в первые часы предоставления услуги в МФЦ будет действовать приоритет для заявителей, подающих документы на запись детей в школу.

Подать заявление в школу, которая относится к микрорайону проживания ребенка, можно в срок до 30 июня. В любую другую школу Ленинградской области — с 1 июля и до 5 сентября.

При выборе способа подачи через МФЦ или школу электронное заявление заполнит специалист МФЦ или школы по данным, предоставленным при предъявлении документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), и свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя.

После подачи электронного заявления родители получают приглашение в общеобразовательную организацию для предоставления документов с указанием даты и времени приема документов.

В областном комитете образования работает горячая линия по вопросам приема детей в 1-е классы: 8 (812) 539-49-23.