15 января начнется прием заявлений от родителей будущих первоклассников





Запись в 1-й класс на следующий учебный год начнётся 15 января в 9:00. Ожидается, что в Выборгском районе, по сравнению с прошлым годом, число первоклассников увеличится примерно на сто человек.

Заявления о приёме в первый класс принимаются только в электронном виде. Это можно сделать самостоятельно через региональный портал госуслуг или портал "Образование Ленинградской области" обратиться в МФЦ или непосредственно в школу.

Процедура включает в себя три шага: подача заявления в электронном виде, предоставление оригиналов документов в общеобразовательную организацию, принятие решения о зачислении или отказе.

С 15 января по 30 июня будут принимать заявления от родителей детей, проживающих на закреплённой за школой территории; а с 1 июля по 5 сентября - от всех остальных.