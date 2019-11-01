14-летним торжественно вручили паспорта

В Выборге состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным горожанам. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня народного единства. После торжественного исполнения гимна Российской Федерации подростки получили свои первые паспорта, обложки с видом родного города, а также экземпляры главного документа страны Конституции. Поздравить школьников пришли их родные, представители депутатского корпуса и администрации Выборгского района.

