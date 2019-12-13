12 декабря на прием к главе администрации пришли несколько десятков человек

Выборгский район принял участие в общероссийском Дне приема граждан. Ежегодно по поручению президента страны его проводят во всех регионах в День конституции, 12 декабря. Все желающие имели возможность попасть на личный прием к руководителям исполнительной и законодательной власти и получить ответы на вопросы или содействие в решении проблем. Глава районной администрации Геннадий Орлов принял несколько десятков человек. Вместе с ним работали специалисты профильных комитетов, администраций городских и сельских поселений, юристы, представители коммунальных служб. Вопросы касались сферы ЖКХ, жилья, благоустройства, капитального ремонта...