100 неизвестных солдат Зимней войны обретут имена

Раскопки крупного ранее неизвестного воинского захоронения ведут поисковые отряды в районе Каменки. Его обнаружили в начале октября этого года при прокладке трубопровода.

Строительная организация сообщила о своей находке командованию части, дислоцированной в Каменке. Командование связалось с поисковыми отрядами "Красный выборжец" и "Советский патриот", работающими на территории Выборгского района.

Ольга Богданова, командир поискового отряда "Советский патриот" Уже подняты останки более 100 военнослужащих. Это госпитальное захоронение периода советско-финляндской войны: обнаружены медицинские ампулы, шины. У некоторых военнослужащих обнаружены советские монеты, очки, компас, карандаши химические. Больше ничего не было, поскольку это госпиталь. Они даже захоронены в больничных пижамах, а не в форме. Максимум, что можно будет обнаружить еще, это пуговицы.

Поскольку следом за Зимней войной началась Великая отечественная, захоронение сильно пострадало, а его документы оказались утеряны. Сейчас поисковики сделали запросы в архив военно-медицинских документов. Это позволит установить имена похороненных здесь солдат.

Поднятые останки по решению главы Выборгского района будут перенесены на существующее захоронение №70.



