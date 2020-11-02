Ленобласть объявила аукцион на строительство футбольного манежа в Выборге
Объявление о начале открытого конкурса по выбору подрядчика на строительство крытого футбольного манежа в Выборге разместил 30 декабря комитет госзаказа
Проект «Волшебный мир чтения». Выпуск № 24
Проект «Волшебный мир чтения» реализуется телерадиокомпанией «Кириши» совместно с областным комитетом по печати и Ленинградским отделением Союза писателей России. Сказку
Выборг к труду и обороне готов!
Выборгские спортсмены заняли третье место на всероссийском фестивале «Игры ГТО». Первый всероссийский фестиваль чемпионов комплекса «Готов к труду и обороне»
МЧС определил площадки для запуска фейерверков в Выборге
Спасатели Ленобласти опубликовали список мест, рекомендованных для запуска новогодних фейерверков. В перечне 49 площадок, которые, по мнению МЧС, безопасны для
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 30 декабря 2020 года
• Качество уборки дорог, дворов и парков проверяли сотрудники администрации — 0:00:26• Александр Дрозденко вручил жителям области государственные награды — 0:02:11• В новогоднюю
Гилязов пообещал штрафовать за некачественную уборку улиц Выборга
Нарушения сроков и качества уборки городских улиц обнаружены сегодня в ходе комплексной проверки работы коммунальных служб, инициированной главой районной администрации
Награждаем победителей конкурса «Поиск новогодних ссылок!»
Как и обещали, сегодня мы подвели итоги нашего праздничного конкурса на сайте Vyborg.tv.В результате, самыми внимательными оказались:1 место – Анна2 место