Видеозарисовка "Зимний солнечный Выборг"

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16:48 ► Предпраздничный репортаж из воинской части в пос. Каменка
16:41 ► Каким должен быть настоящий мужчина: опрос на улицах Выборга
16:32 ► Завершилось Первенство Выборгского района по пулевой стрельбе среди школьников
16:09 ► Для автомобилей на газу вдвое снижен транспортный налог
16:01 В 47 регионе может появиться "Карта ленинградского туриста"
15:58 ► Александр Дрозденко – о детских садах
15:53 Биатлонист Дмитрий Малышко стал чемпионом Европы
15:39 ► Репортаж из выборгского ресурсного центра
15:26 День защитника Отечества в Выборге будет насыщен спортивными событиями
15:21 ► Квадроциклы, снегоходы и их водители - объект внимания Гостехнадзора
15:14 Бесплатная экскурсия по Выборгу пройдет в воскресенье
15:12 ► Выборгским ветеранам и молодежи показали фильм "Т-34"
14:42 Как провести выходные в Ленинградской области
14:33 В Выборгском центре занятости появится детский уголок
14:31 Штрафы за вред, причиненный природе, должны компенсировать ущерб
12:18 26 февраля родители выборгских старшеклассников попытаются сдать ЕГЭ
12:16 ► Юрист - о расширении полномочий суда присяжных
11:57 Возле станции Комарово женщину насмерть сбил скоростной поезд "Аллегро"
11:03 Прогноз погоды на выходные дни 23 и 24 февраля
10:28 ► Средства защиты при пожаре должны соответствовать новому ГОСТу
10:22 Госэконадзор Ленобласти привлекает к проверкам общественников
10:16 ► Губернатор Ленобласти - о поддержке многодетных
10:11 Работа горячей линии по профилактике гриппа продлена до 10 марта
10:08 ► Зачем пошли в прокуратуру жители дома на Вокзальной, 4
09:59 22.02.2019: "Город. Новости по-выборгски" на "Матч ТВ"
09:57 За разрешением на строительство нужно идти в МФЦ
09:54 В 47 регионе увеличится компенсация за частный детский сад