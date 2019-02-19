Видеозарисовка "Зимний пасмурный Выборг"

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17:37 Полиция Иматры считает бродячих собак перебежчиками из России
17:17 В театрах Петербурга зрителям выдают защитные маски
15:31 ► Интеллектуальная игра для школьников прошла в ТРК "Кубус"
15:23 Выборжец занял 1 место на первенстве СЗФО по рукопашному бою
15:01 Фаворитовцы-лыжники вернулись домой с наградами
14:44 ► Отчетное собрание в Каменногорске
14:25 ► Евгений Михалёв: ещё раз о любви
14:14 Госэконадзор: качество воздуха в Светогорске соответствует норме
14:07 ► В пос. Глебычево вспоминали воинов-интернационалистов
12:53 На ТНТ начались новые «ПЕСНИ»
12:44 ► Роспотребнадзор - о профилактике гриппа...
12:18 ► Тайна подземного хода в Выборгском замке раскрыта
11:53 Выборгский замок сегодня закрыт по техническим причинам
11:29 Услуги ЖКХ можно оплатить на почте без квитанции
11:25 ► ЛЭТИ подготовит специалистов для птицефабрики "Роскар"
10:11 19.02.2019: "Город. Новости по-выборгски" на "Матч ТВ"