Видеозарисовка "Выборг в снегу"

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15:48 Форум в Сочи стал рекордным для Ленобласти по числу заключенных инвестиционных соглашений
15:45 Роботам доверят собирать автоприцепы
15:27 В субботу в библиотеке Аалто ждут книголюбов и поклонников поэзии
15:04 Как работает МФЦ в феврале?
14:49 На 385 млн рублей снизили кадастровую стоимость после пересмотра в Росреестре
14:47 Клуб лоскутного шитья "Штучка" покажет свои работы в Выборге
14:45 Ленобласть подписала соглашение с Камчаткой
14:33 97 млн рублей получит Выборгский район на формирование комфортной городской среды
14:07 Прогноз погоды на выходные дни - 16 и 17 февраля
12:33 Социальный проект Екатерины Левкович из Пикалёво занял первое место на всероссийском конкурсе
12:19 В четверг в Выборге два водителя скрылись с места ДТП
12:09 ► В Выборге растет заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослых
12:04 Выходные в Ленинградской области — 16 и 17 февраля
11:26 ► Подписано соглашение о строительстве в Приморске нового порта
11:11 "Город. Новости по-выборгски" на "Матч ТВ"
11:08 ► В пос. Рощино состоялось отчетное собрание
10:39 Жительница Светогорска получила условный срок за кражу денег с банковской карты
07:00 Обращение губернатора Ленобласти по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества