Видеозарисовка "Выборг. Кругом вода"

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12:19 Прогноз погоды на выходные дни
11:25 ► ГИМС - о безопасности на воде
11:17 ► Комитет соцзащиты населения Выборгского района ликвидирован
11:02 Трехдневная регата проходит в Ключевой бухте
10:38 Выборгская прокуратура приостановила деятельность лагеря "Серебряный ручей"
10:35 Встреча Трампа и Путина обошлась финской казне в четыре с лишним миллиона евро
10:26 ► Губернатор пообещал, что льготы на транспортный налог пересмотрят
10:20 ► Дом по адресу Московский,10 еще долго останется в лесах
09:59 ► Репортаж из техникума агропромышленного и лесного комплекса