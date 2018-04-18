Видеозарисовка "Выборг. Пробуждение природы"

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Апреля 2018
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12:46 Юлия Кашина из Каменногорска победила в конкурсе Леноблизбиркома
12:41 ВИДЕО: первенство СЗФО по грепплингу прошло в Выборге
12:32 Медиа Группа "Наш Город" - победитель областного конкурса, посвященного выборам президента
12:20 ВИДЕО: бесплатную землю получат жители Выборгского района
12:01 В течение суток полиция будет вести усиленный контроль на дорогах Финляндии
11:59 ВИДЕО: персональная выставка Дмитрия Мотова открыта в галерее "Арт-холл"
11:30 International Paper Россия отмечена наградой Американской торговой палаты
11:07 ВИДЕО: про Выборг и не только...
11:00 Библиотека на Рубежной приглашает на литературно-музыкальный вечер
10:33 ВИДЕО: парк Монрепо пока закрыт для посетителей
10:21 Китай открыл россиянам безвизовый въезд на Хайнань