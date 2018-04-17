Видеозарисовка "Выборг в апреле"

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Апреля 2018
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16:22 Прогноз погоды на 18 апреля
16:20 ВИДЕО: Владимир Чичёв - чемпион России по фехтованию на шпагах
16:14 ВИДЕО: "Бессмертный полк": история семьи Лидии Чернобровцевой
16:09 ВИДЕО: в Выборгском замке выставлено полотно кисти Николая Рериха
15:21 Молодые дизайнеры 47 региона – за экологию
12:47 В Выборгском районе найдено тело утонувшего рыбака
12:32 Выставка «Гвардейский корпус прорыва» открыта в библиотеке Аалто
12:22 Эмир Кустурица выступит на фестивале «Всеволожская весна»
11:47 ВИДЕО: заседание суда об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве
11:35 ВИДЕО: как 111 взрослых выборжцев сели за парты и стали писать под диктовку
11:25 Кто получит знак «Сделано в Ленинградской области»?
11:21 ВИДЕО: начался капремонт домов - памятников архитектуры
11:13 Руководители Ленинградской области отчитались о доходах
10:28 "Библионочь - 2018" в библиотеке Аалто: будет интересно!
09:58 В Выборге российские и финские спасатели обсудили вопросы взаимодействия