Видеозарисовка "Пришла весна"

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Апреля 2018
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11:42 Полицейские просят откликнуться пострадавшего автовладельца
11:35 14 апреля жители Выборга примут участие в "Тотальном диктанте"
11:22 В выходные дни на городские кладбища пойдут дополнительные автобусы
11:03 В Симагино сегодня горели два строящихся дома
10:43 Работа по погашению долгов перед «Газпромом» продолжается
10:14 Жители Финляндии будут участвовать в "Тотальном диктанте"