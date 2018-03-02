Выборг. Февраль

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17:39 ВИДЕО: постное меню: мастер-класс Катерины Крутовой
17:04 В Выборге началась продажа путевок в летние оздоровительные лагеря
16:58 За кого поболеть в выходные
16:50 В МФЦ теперь можно получить права и паспорт
16:22 Комментарий Александра Дрозденко к посланию Президента России Владимира Путина
15:50 Завершено строительство самой длинной автомагистрали Финляндии
15:34 Прогноз погоды на выходные дни
14:57 Более трех килограммов наркотиков изъято в Выборгском районе с начала года
14:29 На "Скандинавии" самосвал завалил камнями "Ситроен"
10:05 ВИДЕО: начальник Выборгской таможни ответил на вопросы журналистов
09:58 В Выборге пройдет фестиваль "От сердца к сердцу"
09:55 ВИДЕО: в Выборге появятся новые светофоры
09:46 Две новые выставки откроются 2 марта в Выборге
09:33 ВИДЕО: репортаж из политехнического колледжа «Александровский»