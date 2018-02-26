Зима на Батарейной горе

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17:08 Лыжная гонка на 30 километров в рамках серии Tour De Vyborg пройдет в Выборге
17:01 Гражданка Молдавии содержится под стражей в Выборге до выдачи молдавским властям
16:46 В Финском заливе столкнулись два грузовых судна
16:44 23 февраля в Выборгском районе спасли четырех рыбаков
16:08 В ДТП на "Скандинавии" пострадал ребенок и трое взрослых
12:49 На дороге Комсомольское - Приозерск столкнулись четыре автомобиля
12:35 25-летний водитель ВАЗа погиб в ДТП на дороге Выборг - Светогорск
12:24 Выборгские волейболисты принесли областной сборной 5-е место
12:13 На горнолыжных курортах туристы получают обморожения
12:10 ВИДЕО: Виктории Зобниной дарят цветы и 23 февраля, и 8 марта
12:02 ОАО "РЖД" объявило о бесплатном проезде ветеранов войны
11:59 ВИДЕО: Семён Бойков хочет быть автомехаником
11:36 ВИДЕО: когда завершится строительство путепроводов в Выборгском районе
11:09 500 литров солярки вылилось из опрокинувшегося бензовоза