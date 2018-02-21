Зимний парк и его обитатели: видеозарисовка

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Февраля 2018
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12:58 На Витебском вокзале пройдет концерт классической музыки
12:55 ВИДЕО: родители сдали ЕГЭ по русскому языку
12:46 Выборгские школьники отличились на олимпиаде по 3D-технологиям
12:39 ВИДЕО: центр крови в Выборге ждет доноров
12:00 Видео: дети напомнили водителям о важности соблюдения скоростного режима
11:20 Изменения в законодательстве о долевом строительстве областные власти обсуждают с дольщиками
10:41 ВИДЕО: русский бал в стенах средневековой крепости
10:11 Обращение губернатора Ленобласти Александра Дрозденко по случаю Дня защитника Отечества
10:09 Музыкально-поэтический вечер состоится сегодня в парадном зале гимназии