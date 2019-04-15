Александр Мартынов стал победителем областного шахматного турнира

15.04.2019 09:44

Победителем крупного областного турнира по шахматам "Мемориал К. А. Яниша" стал спортсмен из Выборга Александр Мартынов. На втором месте - Виктор Сапегин из Тосно. Третий результат у шахматиста из Самарканда (Узбекистан) Шавката Ахмеджанова (сейчас живет во Всеволожском районе). Всего в турнире приняли участие 30 спортсменов из Петербурга и городов Ленинградской области. Соревнования проходили в Выборге. Судил лично президент шахматной федерации 47 региона Сергей Масляков.