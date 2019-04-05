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Проект новой ледовой арены в Рощино представил губернатор Дрозденко 

05.04.2019 18:24

Led Arena1Ледовый дворец построят рядом с футбольным стадионом «Рощино-арена». На первом этапе строительства обустроят ледовую арену и увеличат количество мест на трибунах существующего стадиона. На втором этапе - заменят натуральный газон футбольного поля на искусственное покрытие, оборудуют жидкостный подогрев, а также обустроят ближе к озеру зону для пляжных видов спорта. Все работы планируется завершить за два года.
Проектно-сметная документация на объект готова, и на следующей неделе ее отправят на экспертизу. Ледовая арена – это одноэтажный корпус, включающий вестибюльную группу с гардеробом и прокатом коньков, зал ледовой арены с хоккейным полем 56х26 метров, 4 раздевалки, 2 тренерские, медицинский кабинет, зал хореографической подготовки.
Предполагается, что к июлю этого года уже будет получено разрешение на строительство и пройдет конкурс.
Представляя проект, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что Рощино Арена принесла удачу хорватским футболистам на ЧМ-2018, поэтому рядом со стадионом решили построить ледовую арену. Глава региона выразил уверенность, что на новой спортивной площадке вырастут новые чемпионы.

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