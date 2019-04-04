► Учитель физкультуры из Выборга стала бронзовым призёром чемпионата России

04.04.2019 16:14

Всероссийские соревнования по классическому троеборью проходили в начале марта в Москве. На чемпионате выступали около 400 спортсменов со всех уголков страны. Выборгскую спортивную школу олимпийского резерва «Фаворит» представляла Надежда Гамиловская, преподаватель физкультуры из школы № 8...