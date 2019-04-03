Три призовых места Первенства РФ по пауэрлифтингу у выборжцев
Около 200 спортсменов приняли участие в Первенстве России среди ветеранов по пауэрлифтингу. Соревнования прошли в минувшие выходные в Санкт-Петербурге. Спортивную школу олимпийского резерва "Фаворит" представляли выборгские ветераны-тяжелоатлеты Андрей Лилейко, Валерий Федотов и Юрий Суставов.
Золотые медали в возрастной категории 60-69 лет завоевали Валерий Федотов и Юрий Суставов. Андрей Лилейко в возрастной категории 50-59 лет стал серебряным призером.
В командном зачёте Ленинградская область заняла первое место.
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