Три призовых места Первенства РФ по пауэрлифтингу у выборжцев 

03.04.2019 11:53

Около 200 спортсменов приняли участие в Первенстве России среди ветеранов по пауэрлифтингу. Соревнования прошли в минувшие выходные в Санкт-Петербурге. Спортивную школу олимпийского резерва "Фаворит" представляли выборгские ветераны-тяжелоатлеты Андрей Лилейко, Валерий Федотов и Юрий Суставов.

Золотые медали в возрастной категории 60-69 лет завоевали Валерий Федотов и Юрий Суставов. Андрей Лилейко в возрастной категории 50-59 лет стал серебряным призером.

В командном зачёте Ленинградская область заняла первое место.