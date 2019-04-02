Борьба за обладание титулом «Леди Совершенство» развернётся в Выборге
Областной фестиваль женского спорта «Леди Совершенство» в шестой раз состоится в нашем городе. Его организует федерация женского спорта Выборгского района при поддержке областного правительства, районной администрации и физкультурно-спортивного центра «Фаворит». Соревнования пройдут 6 - 7 апреля в спорткомплексе на Приморской, 41. В этом году в фестивале принимают участие 13 команд, семь из них - из Выборгского района. Участницам предстоит соревноваться в комбинированной эстафете, дартсе, плавании, настольном теннисе и даже в пулевой стрельбе. Торжественная церемония открытия состоится 6 апреля в 11 часов.
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