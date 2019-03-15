► Соревнования по стрельбе среди молодежи прошли в Выборге
В Выборгском районе продолжается спартакиада допризывной молодежи. В Год здорового образа жизни студенты активно участвуют в различных состязаниях. В тире физкультурно-спортивного центра «Фаворит» в рамках спартакиады прошли соревнования по стрельбе...
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