► Соревнования по стрельбе среди молодежи прошли в Выборге

15.03.2019 11:36

В Выборгском районе продолжается спартакиада допризывной молодежи. В Год здорового образа жизни студенты активно участвуют в различных состязаниях. В тире физкультурно-спортивного центра «Фаворит» в рамках спартакиады прошли соревнования по стрельбе...