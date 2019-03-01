Ралли-спринт пройдет в воскресенье в Выборге

01.03.2019 15:41

В воскресенье, 3 марта, на автодроме автошколы ДОСААФ (ул. Большая Каменная) пройдёт 2-й этап гонки на Кубок Выборга. Девиз соревнований - "Гоняй в гонках, а не по городу!".

Регистрация участников начнется в 11:30. Старт первого заезда в 13:00.Награждение победителей - в 16:30.

К участию в соревнованиях допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, имеющие водительское удостоверение, подавшие заявку в судейскую коллегию, оплатившие стартовый взнос, имеющие стандартный автомобиль со стандартной резиной. Автомобиль обязательно должен быть оснащен буксировочной петлей - без нее автомобиль не будет допущен к соревнованиям, - предупреждают организаторы.

Допускается участие нескольких водителей на одном автомобиле.Руководитель гонки и главный судья соревнований – Владислав Тамулёнок (тел. 8 (921) 951-73-99).