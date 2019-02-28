Выборгские дзюдоисты отлично выступили на первенстве СЗФО
Выборгские спортсмены заняли весь пьедестал почета на первенстве СЗФО по дзюдо среди юношей и девушек 2005-2006 года рождения. Соревнования проходили в Великих Луках. Воспитанники спортшколы олимпийского резерва "Фаворит" завоевали три призовых места. Первое у Владимира Даниловского, на втором Анастасия Гладких, третьей стала Ангелина Харлова.
Более старые статьи:
- ► Выборг принял чемпионат СЗФО по грэпплингу и грэпплингу-ги
- Выборгский тяжелоатлет Андрей Лилейко взял золото на чемпионате среди ветеранов
- Лыжная гонка VyborgSki пройдет 2 марта на трассе в Кировских дачах
- ► Погода не помешала проведению 51-го традиционного мотокросса
- ► Продолжается набор в детскую хоккейную секцию
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- Чемпион Формулы 1 Дженсон Баттон станет напарником Виталия Петрова и Михаила Алешина
- Выборжцы собрали урожай наград на международной олимпиаде боевого самбо
- Выборгские волейболистки провели дружеский матч
- Сборная Ленобласти выиграла Кубок губернатора по горнолыжному спорту
- Гран-при Монако: в четверг пройдут свободные заезды