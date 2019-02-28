Выборгские дзюдоисты отлично выступили на первенстве СЗФО

28.02.2019 12:45

Выборгские спортсмены заняли весь пьедестал почета на первенстве СЗФО по дзюдо среди юношей и девушек 2005-2006 года рождения. Соревнования проходили в Великих Луках. Воспитанники спортшколы олимпийского резерва "Фаворит" завоевали три призовых места. Первое у Владимира Даниловского, на втором Анастасия Гладких, третьей стала Ангелина Харлова.