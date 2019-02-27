Лыжная гонка VyborgSki пройдет 2 марта на трассе в Кировских дачах
2 марта на лыжной базе в Кировских дачах состоятся открытые лыжные гонки VyborgSki. Организатором соревнований выступает администрация Выборгского района при участии Физкультурно-спортивного центра «Фаворит» и районного совета молодежи.
Программа соревнований (общие старты):
10:00 – для участников детских групп (до 18 лет) на дистанции 10 км свободным стилем;
10:10 - для участников детских групп на дистанции 5 км свободным стилем;
11:00 - для участников от 18 лет на дистанции 30 км свободным стилем;
11:10 - на дистанции 20 км свободным стилем;
11:20 - на дистанции 10 км свободным стилем;
13:45 - награждение победителей и призеров.
К участию приглашаются желающие разных возрастных групп (до 18 лет, старше 18 лет).
На дистанции 10 км, 20 км, 30 км допускаются только спортсмены, имеющие специальную подготовку и медицинскую справку о допуске к соревнованиям.
Более подробную информацию о соревнованиях можно узнать на сайте tourdevyborg.com. Здесь проходит предварительная регистрация участников, которая продлится до 28 февраля.