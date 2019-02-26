► Продолжается набор в детскую хоккейную секцию

26.02.2019 10:53

В Ленинградской области на сегодня насчитывается порядка 50 хоккейных команд. Областная федерация хоккея проводит детские хоккейные фестивали, Первенства среди детско-юношеских и взрослых любительских команд, а также ветеранские турниры. В Выборге хоккей с каждым годом становится всё более популярным, и строительство в нашем городе ледовой арены тому подтверждение. Для того чтобы приобщить к этому виду спорта подрастающее поколение, детская хоккейная команда «Фаворит» проводит набор детей в возрасте от 4 до 12 лет...