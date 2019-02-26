► В Выборге прошел районный этап "Лыжни России"

26.02.2019 10:31

На «Лыжню России» в Выборге 23 февраля вышли порядка двухсот человек. Районный этап самого массового лыжного забега проходил по традиции в День защитника Отечества. Стартовали не все сразу. В течение дня любители лыжных гонок могли выбрать удобное время и проехать на трассе в Кировских дачах дистанцию, которая им по силам.