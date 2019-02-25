Легкоатлеты из Светогорска отлично выступили на соревнованиях в Финляндии

25.02.2019 16:51

20 февраля в городе Иматра (Финляндия) на «АвиаСпортАрене» состоялись традиционные соревнования «Первенство Южной Карелии по легкой атлетике в помещении». В соревнованиях приняли участие воспитанники отделения лёгкой атлетики СШОР«Фаворит» из Светогорска.

В беге на 1 000 метров золото завоевали Всеволод Лукьяненков, Артём Ковин и Дарья Федотова, которой, кроме того, досталось серебро в дисциплине "Толкание ядра".