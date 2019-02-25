Легкоатлеты из Светогорска отлично выступили на соревнованиях в Финляндии
20 февраля в городе Иматра (Финляндия) на «АвиаСпортАрене» состоялись традиционные соревнования «Первенство Южной Карелии по легкой атлетике в помещении». В соревнованиях приняли участие воспитанники отделения лёгкой атлетики СШОР«Фаворит» из Светогорска.
В беге на 1 000 метров золото завоевали Всеволод Лукьяненков, Артём Ковин и Дарья Федотова, которой, кроме того, досталось серебро в дисциплине "Толкание ядра".
Более старые статьи:
- ► Открытый турнир по мини-футболу организовала Выборгская таможня
- Саночник Семен Павличенко завоевал «Большой хрустальный глобус»
- ► Завершилось Первенство Выборгского района по пулевой стрельбе среди школьников
- Биатлонист Дмитрий Малышко стал чемпионом Европы
- День защитника Отечества в Выборге будет насыщен спортивными событиями
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- Велопробег соединил приграничные города России и Финляндии
- Юные выборгские пловцы готовятся к областным соревнованиям
- В выходные на «Авангарде» ждут футбольных болельщиков
- Четыре призовых места заняли выборжцы на областном чемпионате по тайскому боксу
- Юношеская сборная 47 региона завоевала 25 медалей на Балтийских играх в Германии