► Завершилось Первенство Выборгского района по пулевой стрельбе среди школьников

22.02.2019 16:32

Первенство Выборгского района по пулевой стрельбе из пневматической винтовки состоялось в тире физкультурно-спортивного центра «Фаворит». Соревнования посвятили Дню защитника Отечества. По мишеням били школьники. Как прокомментировали в Федерации стрелкового спорта, в прежние годы такие состязания проводились регулярно...