► Завершилось Первенство Выборгского района по пулевой стрельбе среди школьников
Первенство Выборгского района по пулевой стрельбе из пневматической винтовки состоялось в тире физкультурно-спортивного центра «Фаворит». Соревнования посвятили Дню защитника Отечества. По мишеням били школьники. Как прокомментировали в Федерации стрелкового спорта, в прежние годы такие состязания проводились регулярно...
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