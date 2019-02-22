День защитника Отечества в Выборге будет насыщен спортивными событиями

22.02.2019 15:26

23 февраля в Выборге отметят разнообразными спортивными соревнованиями. В субботу на стадионе «Авангард» в 11 часов начнется товарищеская встреча юных хоккеистов клубов «Фаворит» и «Фортуна». Спортсмены сыграют три периода по 15 минут.

В шахматном клубе на ул. Мира, 23 пройдет блиц-турнир, посвященный Дню защитника Отечества. Начало в полдень.

В воскресенье Выборг примет участников чемпионата Северо-Запада по грэпплингу – это вид боевого искусства. Соревнования среди мужчин и женщин старше 18 лет пройдут в спортивном зале на Круговой, 1. Церемония открытия начнётся в 12 часов. Победители получат возможность выступить на чемпионате России, который состоится 2 марта в Евпатории.