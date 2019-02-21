23 февраля в Выборге состоится традиционный мотокросс

21.02.2019 16:44

51-й традиционный мотокросс, посвященный Дню защитника Отечества, пройдет 23 февраля на Батарейной горе - если не подведет погода. Организаторами соревнований выступают общественное объединение "Фаворит Выборг", администрация Выборгского района и Федерация мотоциклетных видов спорта.

Тренировочные заезды начнутся ориентировочно в 9:00. Официально гонка стартует в полдень. Ожидается большое количество участников на мотоциклах разных классов из Санкт-Петербурга, Ленобласти и Карелии. Выступят как начинающие мотогонщики, так и именитые спортсмены.