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Представителей выборгского велоспорта и фехтования отметили на областном уровне

08.02.2019 11:32

sport08 02 191 февраля в Киришах состоялось торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов в сфере физкультуры и спорта в Ленинградской области за 2018 год. В этот день наградили лучших спортсменов, тренеров, региональные спортивные федерации.
В число победителей в номинации «Лучший спортсмен» вошли выборгские спортсмены Александр Власов (велоспорт, шоссе) и Владимир Чичев (фехтование).
Александр Власов является мастером спорта России, членом сборной России по велоспорту, победителем в генеральном зачете андеровской версии Джиро Д'Италия среди гонщиков до 23 лет, серебряным и бронзовым призером многодневных гонок в Италии и Румынии в составе сборной России, победителем и бронзовым призером Первенства России, кандидатом в олимпийскую сборную России 2020 года.

На церемонии подведения итогов в области спорта «Выборгский Олимп» Александр Власов также был назван лучшим спортсменом Выборгского района в 2018 году.
Владимир Чичев - мастер спорта России, член сборной России, обладатель золотой медали в личных соревнованиях Чемпионата России по фехтованию на шпагах среди мужчин. На «Выборгском Олимпе» Владимиру Чичеву была вручена награда за «Лучшее спортивное достижение 2018 года».
Также в числе лучших тренеров Ленинградской области выборжец Александр Кибалич, тренирующий Александра Власова.

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