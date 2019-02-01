Восемь золотых медалей привезли фаворитовцы с областного первенства по тхэквондо
26 января в посёлке им. Морозова прошло Первенство Ленинградской области по тхэквондо. Всего в соревнованиях приняло участие 80 спортсменов, из них 15 фаворитовцев. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит" завоевали восемь золотых наград. На высшую ступень пьедестала почета поднялись: Александр Макулов, Алёна Басова, Андрей Филиппов, Егор Дробышев, Владислав Зексель, Артём Аносенко, Александр Попов и Артур Гасанов. Серебряными призёрами стали Юрий Петлин, Денис Давыдов, Алла и Данила Дмитренко и Сергей Владимиров. Бронзу взял Сергей Владимиров.
Тренируют ребят Денис Топузиди и Дмитрий Попов.
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