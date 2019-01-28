Виталий Петров стал четвертым в зачете N4 в дебютном ралли «Карелия»

28.01.2019 10:09

25-26 января пилот SMP Racing Виталий Петров впервые в карьере принял участие в этапе Чемпионата России по ралли. В итоговой классификации ралли «Карелия 2019» он занял четвертое место в зачете N4 и тринадцатое в абсолютном зачете.

Виталий выступал в одном экипаже с опытным штурманом Дмитрием Яковченко на автомобиле Mitsubishi Lancer EVO 9, заявленном от SMP Racing и подготовленном командой PRO-Sport Rally известного раллийного гонщика Андрея Жигунова.

В первый день ралли экипаж Виталия Петрова / Дмитрия Яковченко безошибочно преодолел дистанцию четырех спецучастков и по сумме показанного времени стал третьим в зачете N4. В субботу дуэту предстояло проехать шесть допов, к тому же в более сложных погодных условиях – в течение всего дня на трассе шел снег, что заметно ограничивало видимость.

На одном из спецучастков на автомобиле Петрова разбортировалось колесо, и пилот SMP Racing потратил несколько минут на его замену. На последующих соревновательных отрезках Виталий постарался отыграть время и финишировал на четвертой позиции в зачете N4. Общее время экипажа Петрова / Яковченко составило 1 час 13 минут 55,2 секунды.

«Главную поставленную задачу мы выполнили – доехали до финиша и познакомились с новой для меня дисциплиной, это был мой первый большой опыт в ралли, - отметил Виталий Петров. – Всё было отлично, за исключением того момента, когда на одном из спецучастков пришлось менять переднее левое колесо. Мы чудом не застряли в сугробе из-за того, что до поворота оно разбортировалось. Чтобы не вылететь с трассы, мне пришлось дернуть ручник, и от этого я оказался развернут против движения. Конечно, на диске было невозможно развернуться, и я решил поменять колесо. Потратили на это несколько минут и затем продолжили гонку. Погодные условия сегодня были плохие, другие участники тоже отмечали, что практически невозможно ехать – даже в 20 метрах впереди не видно, что происходит. Никто не ожидал, что погода так сильно испортится и доставит нам много сложностей, но даже несмотря на это, на некоторых допах мы шли в двух секундах от лидера. Думаю, если бы условия были лучше, мы смогли бы финишировать на более высокой позиции. Считаю, что наш с Дмитрием дебют удался. Хочу поблагодарить SMP Racing за предоставленную возможность проехать ралли и надеюсь, что мы не остановимся на этом и продолжим выступать в Чемпионате России по ралли. Спасибо Владимиру Васильеву, с которым мы работали на тестах, спасибо команде PRO-Sport Rally и лично ее руководителю Андрею Жигунову за подготовку автомобиля и профессиональные советы. Спасибо нашим соперникам, которые достойно выступили и показали свое мастерство, соревноваться с ними было одно удовольствие, и, надеюсь, еще не раз встретимся на гоночной трассе».