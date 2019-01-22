Турнир по волейболу среди ветеранов пройдет в Выборге в субботу

22.01.2019 15:57

20-й турнир по волейболу среди команд ветеранов, посвященный 75 годовщине снятия блокады Ленинграда, пройдет в субботу в Выборге. Участвуют мужчины 45+ и женщины 40+.Торжественное открытие соревнований в 10:30 в спорткомплексе "Фаворит" на Приморской, 41. Игры пройдут на разных площадках: в спорткомплексе с бассейном, в спортзале "Южный" на ул. Рубежной, 33; спортзале школы № 10, в спортзале "Фаворит" на ул. Круговой, 1.

В турнире примут участие 16 команд - восемь мужских и восемь женских. На площадку выйдут спортсмены из Выборга, Приморска, пос. Рощино, Приозерска, Соснового Бора, Санкт-Петербурга.