Ралли-спринт пройдет в Выборге 19 января

16.01.2019 13:34

В субботу, 19 января, на автодроме ДОСААФ на Большой Каменной состоятся автогонки среди любителей на Кубок Выборга. Организаторы соревнований - Выборгская объединённая школа ДОСААФ России и общественная организация "Фаворит". Гонки будут проходить на снежном и ледовом покрытии. Регистрация участников с 10:30 до 12:00. Старт первого заезда - в полдень.