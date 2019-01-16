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Ралли-спринт пройдет в Выборге 19 января

16.01.2019 13:34

Rally0216В субботу, 19 января, на автодроме ДОСААФ на Большой Каменной состоятся автогонки среди любителей на Кубок Выборга. Организаторы соревнований - Выборгская объединённая школа ДОСААФ России и общественная организация "Фаворит". Гонки будут проходить на снежном и ледовом покрытии. Регистрация участников с 10:30 до 12:00. Старт первого заезда - в полдень.

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